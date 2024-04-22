Анисья Павлова
Место рождения
Дата рождения1732 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732 ст.
Рождение ребёнка
1752 ст.
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Петр Федоров
Рождение ребёнка
1754 ст.
Дочь: Матрена Петрова
Отец ребёнка: Петр Федоров
Рождение ребёнка
1757 ст.
Сын: Алексей Петров
Отец ребёнка: Петр Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Федоров
Взята в деревне Калдевой, Чалковой тож из крестьян помещика Яков Герасимов сын Засецкий
Смерть
Неизвестно