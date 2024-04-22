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Анисья Павлова

Место рождения

Калдево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1732 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Калдево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1752 ст.

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Петр Федоров

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1754 ст.

Дочь: Матрена Петрова

Отец ребёнка: Петр Федоров

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Алексей Петров

Отец ребёнка: Петр Федоров

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Федоров

Взята в деревне Калдевой, Чалковой тож из крестьян помещика Яков Герасимов сын Засецкий
Смерть
Неизвестно
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