Евдокия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Гуриевич
Бракосочетание
30.10.1881 ст.
Муж: Петр Гуриевич
Луковниково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.08.1885
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Петр Гуриевич
Рождение ребёнка
01.11.1890
Дочь: Матрёна Петровна
Отец ребёнка: Петр Гуриевич
Рождение ребёнка
16.08.1893
Отец ребёнка: Петр Гуриевич
Смерть
Неизвестно