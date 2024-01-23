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Евдокия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Максим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Гуриевич

Бракосочетание
30.10.1881 ст.

Муж: Петр Гуриевич

Луковниково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.08.1885

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Петр Гуриевич

Рождение ребёнка
01.11.1890

Дочь: Матрёна Петровна

Отец ребёнка: Петр Гуриевич

Рождение ребёнка
16.08.1893

Сын: Гуряков Андрей Петрович

Отец ребёнка: Петр Гуриевич

Смерть
Неизвестно

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