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Погибин Александр Петрович

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Место рождения

Подлесново, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.08.1875 ст.

Дата смерти

10.11.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1875 ст.

Отец: Погибин Пётр Прокофьевич

Мать: Погибина Ульяна Ивановна

Подлесново, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.01.1908 ст.

Дочь: Крачкевич Нина Александровна

Мать ребёнка: Погибина Евгения Петровна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погибина Евгения Петровна

Смерть
10.11.1914 ст.
Польша (Колюшки)
Погиб в бою во время Лодзинской операции. Галковский лес.
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