Погибин Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения01.08.1875 ст.
Дата смерти10.11.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1875 ст.
Отец: Погибин Пётр Прокофьевич
Мать: Погибина Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1908 ст.
Дочь: Крачкевич Нина Александровна
Мать ребёнка: Погибина Евгения Петровна
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.1914 ст.
Польша (Колюшки)
Погиб в бою во время Лодзинской операции. Галковский лес.