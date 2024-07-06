Шевченко Осип (Иосиф) Романович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти?.12.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Шевченко Роман Павлович
Мать: не указана
Переселился вместе с отцом в 1909 году в Томскую губернию. По переписи 1917 года проживал в Баевском районе пос. Киевский.
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: не указана
Алтайский край, Баевский район, пос. Киевский
Смерть
?.12.1943
Пропал без вести в ВОВ.