Шевченко Осип (Иосиф) Романович 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевченко Осип (Иосиф) Романович

Место рождения

Масловка, Київська область

Дата рождения

1897

Дата смерти

?.12.1943

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЗК
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Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Шевченко Роман Павлович

Мать: не указана

Масловка, Київська область
Переселился вместе с отцом в 1909 году в Томскую губернию. По переписи 1917 года проживал в Баевском районе пос. Киевский.
Рождение ребёнка
1924

Сын: Шевченко Иван Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Алтайский край, Баевский район, пос. Киевский
Смерть
?.12.1943
Пропал без вести в ВОВ.

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