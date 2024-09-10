Евфимия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1679
Дата смертиПосле 1719
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1695 и 1715
Муж: Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Терентий Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Осип Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Васильевич
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 101об лист. Деревня Оброшино. Жена плотника Евфимия Ивановна, 40 лет. У неё два сына Терентий 4 года, Осип 2 года. Муж Евфимии, Яков Васильевич вызван в плотники в Санкт-Петербург. 171... Показать все
Смерть
После 1719