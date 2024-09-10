Евфимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1679

Дата смерти

После 1719

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1679 г.р.

Дети

Около 1715 г.р.
Около 1717 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1695 и 1715

Муж: Яков Васильевич

Оброшино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Терентий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Васильевич

Оброшино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Осип Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Васильевич

Оброшино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Оброшино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 101об лист. Деревня Оброшино. Жена плотника Евфимия Ивановна, 40 лет. У неё два сына Терентий 4 года, Осип 2 года. Муж Евфимии, Яков Васильевич вызван в плотники в Санкт-Петербург. 171... Показать все
Смерть
После 1719

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