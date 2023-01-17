Трофимчук Григорий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трофимчук Александра Герасимовна
Рождение ребёнка
1943
Сын: Трофимчук Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Трофимчук Александра Герасимовна
Место жительства
Неизвестно
Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1990