Трофимчук Григорий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимчук Григорий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1943 г.р.

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трофимчук Александра Герасимовна

Рождение ребёнка
1943

Сын: Трофимчук Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Трофимчук Александра Герасимовна

Место жительства
Неизвестно
Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимчук Александра Герасимовна

Смерть
1990
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