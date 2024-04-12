Mickwitz (Berglund) Amanda Emilia (Emilie*)
Место рождения
Дата рождения30.11.1858
Дата смерти19.08.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1858
Бракосочетание
14.09.1880
Рождение ребёнка
15.06.1881
Дочь: Trautmann Cora Maria
Отец ребёнка: Mickwitz Paul Ferdinand
Schurawlewsk
Рождение ребёнка
23.12.1882
Дочь: Ellida (Ella)
Отец ребёнка: Mickwitz Paul Ferdinand
Schurawlewsk
Рождение ребёнка
24.07.1885
Дочь: Raedlein Elisabeth (Elsa)
Отец ребёнка: Mickwitz Paul Ferdinand
Schurawlewsk
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.08.1935
Москва, город федерального значения Москва