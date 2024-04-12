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Mickwitz (Berglund) Amanda Emilia (Emilie*)

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

30.11.1858

Дата смерти

19.08.1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
14.09.1880

Муж: Mickwitz Paul Ferdinand

Рождение ребёнка
15.06.1881

Дочь: Trautmann Cora Maria

Отец ребёнка: Mickwitz Paul Ferdinand

Schurawlewsk
Рождение ребёнка
23.12.1882

Дочь: Ellida (Ella)

Отец ребёнка: Mickwitz Paul Ferdinand

Schurawlewsk
Рождение ребёнка
24.07.1885

Дочь: Raedlein Elisabeth (Elsa)

Отец ребёнка: Mickwitz Paul Ferdinand

Schurawlewsk
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.08.1935
Москва, город федерального значения Москва
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