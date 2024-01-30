Слесарева Зиновья Елисеевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Слесарев Кузьма УльяновичОколо 1852 г.р.
Дети
Слесарев Пётр Кузьмич28.06.1891 ст. г.р.
Слесарев Степан Кузьмич27.07.1893 ст. г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1891 ст.
Отец ребёнка: Слесарев Кузьма Ульянович
Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.07.1893 ст.
Отец ребёнка: Слесарев Кузьма Ульянович
Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Смерть
Неизвестно