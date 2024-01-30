Слесарева Зиновья Елисеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Слесарева Зиновья Елисеевна

Автор
АЮ
Юринов А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Слесарев Кузьма УльяновичОколо 1852 г.р.
Дети
Слесарев Пётр Кузьмич28.06.1891 ст. г.р.
Слесарев Степан Кузьмич27.07.1893 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слесарев Кузьма Ульянович

Рождение ребёнка
28.06.1891 ст.

Сын: Слесарев Пётр Кузьмич

Отец ребёнка: Слесарев Кузьма Ульянович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Рождение ребёнка
27.07.1893 ст.

Сын: Слесарев Степан Кузьмич

Отец ребёнка: Слесарев Кузьма Ульянович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Смерть
Неизвестно

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