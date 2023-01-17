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Козырева Галина Алексеевна

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Место рождения

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область

Дата рождения

07.04.1935

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1935

Отец: Козырев Алексей Петрович

Мать: Козырева Александра Николаевна

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
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