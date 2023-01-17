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Козырева Галина Алексеевна
Козырева Галина Алексеевна
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Место рождения
Верхний Уфалей
, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Дата рождения
07.04.1935
Пол
Женский
Отец
Козырев Алексей Петрович
1892 г.р.
Мать
Козырева (Шевелина) Александра Николаевна
1894 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1935
Отец:
Козырев Алексей Петрович
Мать:
Козырева Александра Николаевна
Верхний Уфалей
, Верхнеуфалейский, Челябинская область
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