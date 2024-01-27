Максимов Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Константинова Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Максимова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Георгиевна
Мать ребёнка: Максимова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпюк Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Максимова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гудилина Елена Георгиевна
Мать ребёнка: Максимова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максимова Екатерина
Смерть
Неизвестно