Максимов Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Константинова Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Максимова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Георгиевна

Мать ребёнка: Максимова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпюк Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Максимова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гудилина Елена Георгиевна

Мать ребёнка: Максимова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Екатерина

Смерть
Неизвестно
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