Поплянова Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Поплянов Петр Дмитриевич
Восприемник
08.07.1883 ст.
Крестила Василия, сына запасного унтер-офицера села Кунтьева Ильи Ивановича Батракова и жены его Анисьи Максимовны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
23.09.1893 ст.
Крестила Михаила, сыновей крестьянина села Коржевок Федора Захаровича Поплянова и жены его Агриппины Петровны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
26.02.1895 ст.
Крестила Евдокию, дочь унтер-офицера села Кунтьева Ильи Ивановича Батракова и жены его Анисьи Максимовны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
15.10.1895 ст.
Крестила Якова, сына крестьянина села Коржевок Сергея Захаровича Поплянова и жены его Екатерины Васильевны в Михаило-Архангельской церкви.
Смерть
Неизвестно