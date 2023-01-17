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Афонькин Сергей Андреевич

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Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

10.10.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1908

Отец: Афонькин Андрей Матвеевич

Мать: Афонькина Ольга Ильинична

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
18.06.1926

Дочь: Абразе Маргарита Сергеевна

Мать ребёнка: Афонькина Анна

Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.04.1930

Дочь: Ларионова Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Афонькина Анна

Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.10.1935

Сын: Афонькин Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Афонькина Анна

Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.09.1936

Дочь: Мягкова Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Афонькина Анна

Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонькина Анна

Смерть
Неизвестно
Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
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