Афонькин Сергей Андреевич
Место рождения
Дата рождения10.10.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1908
Рождение ребёнка
18.06.1926
Дочь: Абразе Маргарита Сергеевна
Мать ребёнка: Афонькина Анна
Рождение ребёнка
12.04.1930
Дочь: Ларионова Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Афонькина Анна
Рождение ребёнка
10.10.1935
Сын: Афонькин Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Афонькина Анна
Рождение ребёнка
19.09.1936
Дочь: Мягкова Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Афонькина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афонькина Анна
Смерть
Неизвестно
Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми