Самитов Гарифзян Юсупович
Место рожденияд. Каратун РТ
Дата рождения20.09.1913
Дата смерти19.06.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Самитов Гарифзян Самитович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1913 Татарская АССР, Апастовский р-н, ст. Каратун. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
29.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зяйтюня
Смерть
19.06.1991