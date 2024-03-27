Самитов Гарифзян Юсупович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самитов Гарифзян Юсупович

Место рождения

д. Каратун РТ

Дата рождения

20.09.1913

Дата смерти

19.06.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
Самитов Гарифзян Самитович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1913 Татарская АССР, Апастовский р-н, ст. Каратун. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
29.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зяйтюня

Смерть
19.06.1991

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