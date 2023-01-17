Ефимия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1793 ст.
Дата смерти14.12.1839 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1818 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
09.01.1822 ст.
Сын: Афанасий Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Игнатович (Игнатьевич)
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Игнатович (Игнатьевич)
Рождение ребёнка
19.11.1823 ст.
Дочь: Екатерина Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Игнатович (Игнатьевич)
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Кузьма Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Игнатович (Игнатьевич)
Рождение ребёнка
01.09.1828 ст.
Дочь: Евфимия Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Игнатович (Игнатьевич)
Смерть
14.12.1839 ст.