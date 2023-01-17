Ефимия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимия Алексеевна

Ефимия Алексеевна

avatar

Место рождения

Сумароково, Ступино, Московская область

Дата рождения

1793 ст.

Дата смерти

14.12.1839 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сумароково, Ступино, Московская область
Бракосочетание
08.11.1818 ст.

Муж: Емельян Игнатович (Игнатьевич)

Михайловское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
09.01.1822 ст.

Сын: Афанасий Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Игнатович (Игнатьевич)

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Игнатович (Игнатьевич)

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
19.11.1823 ст.

Дочь: Екатерина Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Игнатович (Игнатьевич)

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Кузьма Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Игнатович (Игнатьевич)

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
01.09.1828 ст.

Дочь: Евфимия Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Игнатович (Игнатьевич)

Глотаево, Домодедово, Московская область
Смерть
14.12.1839 ст.
Глотаево, Домодедово, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close