Шарыгин Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1927
Дата смерти20.03.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1927
Рождение ребёнка
03.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарыгина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
20.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарыгина Александра Ивановна
Смерть
20.03.2012