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Шарыгин Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1927

Дата смерти

20.03.2012

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1927

Отец: Шарыгин Николай Александрович

Мать: Шарыгина Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
03.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарыгина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
20.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарыгина Александра Ивановна

Смерть
20.03.2012
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