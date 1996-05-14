Ерухимович Валерий Михайлович
Место рождения
Дата рождения27.01.1939
Дата смерти14.05.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.05.1996
Похороны
Неизвестно
Троекуровское кладбище