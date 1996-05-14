Ерухимович Валерий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерухимович Валерий Михайлович

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

27.01.1939

Дата смерти

14.05.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.05.1996
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Троекуровское кладбище
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