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Сосновский Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1904

Дата смерти

28.05.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сосновская Мария Захаровна

Рождение ребёнка
06.07.1942

Дочь: Сосновская Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Сосновская Мария Захаровна

Хутор Прогресс Тляумбетовский сельский совет, Юмагузинский район
Рождение ребёнка
06.07.1942

Дочь: Васильева Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Сосновская Мария Захаровна

Смерть
28.05.1980

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