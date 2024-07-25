Сосновский Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1904
Дата смерти28.05.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1942
Дочь: Сосновская Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Сосновская Мария Захаровна
Хутор Прогресс Тляумбетовский сельский совет, Юмагузинский район
Рождение ребёнка
06.07.1942
Дочь: Васильева Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Сосновская Мария Захаровна
Смерть
28.05.1980