Сомова (Митина) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салажникова Мария
Отец ребёнка: Сомов Прохор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Просковья Прохоровна
Отец ребёнка: Сомов Прохор
Вертное, Думиничский район, Калужская область
Смерть
Неизвестно