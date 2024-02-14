Мухаметшина (Салэхетдинова) Шакирэ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметшина (Салэхетдинова) Шакирэ

Место рождения

Буинский р-н, дКарлы

Дата рождения

1897

Дата смерти

26.03.1965

Пол

Женский

Отец

Мать

1875 г.р.

Муж

1894 г.р.

Дети

1925 г.р.
1928 г.р.
1932 г.р.
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Место
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Рождение
1897

Отец: Салэхетдин

Мать: Нафисэ

Бракосочетание
1920

Муж: Мухаметшин Гибадулла

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Мухаметшина) Хоршитбану

Отец ребёнка: Мухаметшин Гибадулла

Рождение ребёнка
02.04.1928

Сын: Мухаметшин Корбангали

Отец ребёнка: Мухаметшин Гибадулла

Рождение ребёнка
01.04.1932

Сын: Мухаметшин Сагит

Отец ребёнка: Мухаметшин Гибадулла

Рождение ребёнка
27.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметшин Гибадулла

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметшин Гибадулла

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметшин Гибадулла

Смерть
26.03.1965

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