Мухаметшина (Салэхетдинова) Шакирэ
Место рожденияБуинский р-н, дКарлы
Дата рождения1897
Дата смерти26.03.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Салэхетдин
Мать: Нафисэ
Бракосочетание
1920
Муж: Мухаметшин Гибадулла
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Мухаметшина) Хоршитбану
Отец ребёнка: Мухаметшин Гибадулла
Рождение ребёнка
02.04.1928
Отец ребёнка: Мухаметшин Гибадулла
Рождение ребёнка
01.04.1932
Сын: Мухаметшин Сагит
Отец ребёнка: Мухаметшин Гибадулла
Рождение ребёнка
27.12.1934
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1940
Смерть
26.03.1965