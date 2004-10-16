Бернякович (Садовская) Вера Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.04.1922
Дата смерти16.10.2004
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1922
Отец: Садовский Иван
Рождение ребёнка
20.03.1945
Сын: Садовский Валерий Васильевич
Вера Ивановна во время своей партизанской деятельности познакомилась с неким солдатом по имени Василий. Позже он пропал без вести, а Садовская Вера родила от него ребенка.
Работа или профессия
С 1945 по 1946
Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
После войны её отправляют работать в Мончегорск. Но ввиду сурового климата, её сын, Валерий, начал часто болеть. Врачи порекомендовали ей и её сыну переехать из Мончегорска в Калининградскую область с... Показать все
Бракосочетание
31.10.1949
Место жительства
С 1949 по 1962
Рождение ребёнка
02.03.1954
Дочь: Гончаренко Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Бернякович Владимир Фомич
Иммиграция
После 1962
К моменту смерти своего мужа, у Веры Ивановны были братья, которые отсидели тюремный срок в городе Павлодар. После окончания срока, они решили остаться жить в тех местах. Так как Вере Ивановне было сл... Показать все
Военная награда
01.08.1986
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
16.10.2004