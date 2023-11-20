Дурнов Аким Карпов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1747
Отец: Дурнов Карп Федоров
Мать: Дурнова Домна Михайлова
Бракосочетание
Около 1763
Рождение ребёнка
Вычислено 1764
Сын: Дурнов Иван Акимов
Мать ребёнка: Дурнова (Голупчикова) Дарья Андреева
Рождение ребёнка
Вычислено 1769
Дочь: Дурнова Агафья Акимова
Мать ребёнка: Дурнова (Голупчикова) Дарья Андреева
Рождение ребёнка
Вычислено 1771
Сын: Дурнов Трофим Акимов
Мать ребёнка: Дурнова (Голупчикова) Дарья Андреева
Рождение ребёнка
Вычислено 1774
Дочь: Дурнова Марья Акимова
Мать ребёнка: Дурнова (Голупчикова) Дарья Андреева
Рождение ребёнка
Вычислено 1778
Дочь: Дурнова Параскева Акимова
Мать ребёнка: Дурнова (Голупчикова) Дарья Андреева
Смерть
Неизвестно