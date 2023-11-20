Дурнов Аким Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДурнов Аким Карпов

Дурнов Аким Карпов

Место рождения

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Вычислено 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1722 г.р.

Мать

Вычислено 1722 г.р.

Жена

Вычислено 1745 г.р.

Дети

Вычислено 1764 г.р.
Вычислено 1769 г.р.
Вычислено 1771 г.р.
Вычислено 1774 г.р.
Вычислено 1778 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1747

Отец: Дурнов Карп Федоров

Мать: Дурнова Домна Михайлова

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Около 1763

Жена: Дурнова (Голупчикова) Дарья Андреева

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1764

Сын: Дурнов Иван Акимов

Мать ребёнка: Дурнова (Голупчикова) Дарья Андреева

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1769

Дочь: Дурнова Агафья Акимова

Мать ребёнка: Дурнова (Голупчикова) Дарья Андреева

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1771

Сын: Дурнов Трофим Акимов

Мать ребёнка: Дурнова (Голупчикова) Дарья Андреева

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1774

Дочь: Дурнова Марья Акимова

Мать ребёнка: Дурнова (Голупчикова) Дарья Андреева

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1778

Дочь: Дурнова Параскева Акимова

Мать ребёнка: Дурнова (Голупчикова) Дарья Андреева

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.