Злоказова (Алфёрова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Алфёров Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
1900
Муж: Злоказов Василий
Рождение ребёнка
1901
Сын: Злоказов Александр
Отец ребёнка: Злоказов Василий
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Злоказов Василий
Смерть
Неизвестно