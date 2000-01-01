Злоказова (Алфёрова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злоказова (Алфёрова) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Алфёров Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
1900

Муж: Злоказов Василий

Рождение ребёнка
1901

Сын: Злоказов Александр

Отец ребёнка: Злоказов Василий

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Злоказов Василий

Смерть
Неизвестно
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