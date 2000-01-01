- Евдокия -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1786 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.
Дочь: Шабардина Марфа Лукьяновна
Отец ребёнка: Шабардин Лукоян Феофанович
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Дочь: Шабардина Татьяна Лукьяновна
Отец ребёнка: Шабардин Лукоян Феофанович
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.
Дочь: Шабардина Елена Лукьяновна
Отец ребёнка: Шабардин Лукоян Феофанович
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Смерть
Неизвестно