Мокина Любовь Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокина Любовь Андреевна

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Место рождения

Мокина, Алапаевское, Свердловская область

Дата рождения

02.01.1938

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1938

Отец: Мокин Андрей Николаевич

Мать: Мокина Анна Григорьевна

Мокина, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.11.1962

Дочь: Попова Марина Ильдусовна

Отец ребёнка: Мокин Ильдус Зиннатович

Рождение ребёнка
06.12.1967

Сын: Мокин Сергей Ильдусович

Отец ребёнка: Мокин Ильдус Зиннатович

Рождение ребёнка
09.05.1975

Дочь: Мокина Елена Ильдусовна

Отец ребёнка: Мокин Ильдус Зиннатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокин Ильдус Зиннатович

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