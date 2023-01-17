Мокина Любовь Андреевна
Место рождения
Дата рождения02.01.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1938
Отец: Мокин Андрей Николаевич
Мать: Мокина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
30.11.1962
Дочь: Попова Марина Ильдусовна
Отец ребёнка: Мокин Ильдус Зиннатович
Рождение ребёнка
06.12.1967
Отец ребёнка: Мокин Ильдус Зиннатович
Рождение ребёнка
09.05.1975
Дочь: Мокина Елена Ильдусовна
Отец ребёнка: Мокин Ильдус Зиннатович
Бракосочетание
Неизвестно