Сафин Ратмир Тагирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафин Ратмир Тагирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.2014

Пол

Мужской

Отец

89 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.2014

Отец: Сафин Тагир Рефхатович

Мать: не указана

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