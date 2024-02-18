Иншакова Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИншакова Надежда Ивановна

Иншакова Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ланшаков Иван

Мать: Ланшакова Лидия Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иншаков Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Иншаков Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
17.08.1979

Дочь: Крестинина (Иншакова) Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Иншаков Анатолий Владимирович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.