Иншакова Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ланшаков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иншаков Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Иншаков Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
17.08.1979
Дочь: Крестинина (Иншакова) Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Иншаков Анатолий Владимирович
Смерть
Неизвестно