Нестеренко (Тихая) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1940
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1940
Отец: Тихий Иван Васильевич
Мать: Тихая Надежда Демьянова
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Похомова Анна Витальевна
Отец ребёнка: Нестеренко Виталий Федорович
Рождение ребёнка
17.03.1961
Сын: Нестеренко Сергей Витальевич
Отец ребёнка: Нестеренко Виталий Федорович
Рождение ребёнка
09.04.1965
Дочь: Федчишина Ира Виталиевна
Отец ребёнка: Нестеренко Виталий Федорович
Жетысай, Жетисайский район, Туркестанская область
Смерть
2010
Лофицкое, Богучарский муниципальный район, Воронежская область