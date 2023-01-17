Нестеренко (Тихая) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеренко (Тихая) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1940

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1940

Отец: Тихий Иван Васильевич

Мать: Тихая Надежда Демьянова

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Похомова Анна Витальевна

Отец ребёнка: Нестеренко Виталий Федорович

Рождение ребёнка
17.03.1961

Сын: Нестеренко Сергей Витальевич

Отец ребёнка: Нестеренко Виталий Федорович

Рождение ребёнка
09.04.1965

Дочь: Федчишина Ира Виталиевна

Отец ребёнка: Нестеренко Виталий Федорович

Жетысай, Жетисайский район, Туркестанская область
Смерть
2010
Лофицкое, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
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