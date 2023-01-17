Кузовлев Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Кузовлев Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузовлева Аксинья
Смерть
1830
Тарасова, Шадринский муниципальный район, Курганская область