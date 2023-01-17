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Кузовлев Иван Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Кузовлев Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Кузовлев Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Кузовлев Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Кузовлев Кирило Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузовлева Аксинья

Смерть
1830
Тарасова, Шадринский муниципальный район, Курганская область
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