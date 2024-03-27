Макальский (Цыгальницкая) Ирина Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макальский (Цыгальницкая) Ирина Исаевна

Место рождения

Ulan-Ude

Дата рождения

03.09.1915

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Между 1892 и 1896 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1915

Отец: Цыгальницкий Исай Соломонович

Мать: Цыгальницкая Мэра Абрамовна

Ulan-Ude
Рождение ребёнка
03.08.1936

Сын: Макальский Илья

Отец ребёнка: Макальский Моисей

г. Улан-Удэ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макальский Моисей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макальский Моисей

Смерть
1984
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