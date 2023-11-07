Акулин не изветно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулин не изветно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина Нюра

Мать ребёнка: Бадрин Евдакия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акулин Александр

Мать ребёнка: Бадрин Евдакия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акулин ЛАВРЕНТИЙ

Мать ребёнка: Бадрин Евдакия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акулин Максим

Мать ребёнка: Бадрин Евдакия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акулин Архип

Мать ребёнка: Бадрин Евдакия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина Татьяна

Мать ребёнка: Бадрин Евдакия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина Васёна

Мать ребёнка: Бадрин Евдакия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадрин Евдакия

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