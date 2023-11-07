Акулин не изветно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина Нюра
Мать ребёнка: Бадрин Евдакия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акулин Александр
Мать ребёнка: Бадрин Евдакия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акулин ЛАВРЕНТИЙ
Мать ребёнка: Бадрин Евдакия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акулин Максим
Мать ребёнка: Бадрин Евдакия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акулин Архип
Мать ребёнка: Бадрин Евдакия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина Татьяна
Мать ребёнка: Бадрин Евдакия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина Васёна
Мать ребёнка: Бадрин Евдакия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бадрин Евдакия