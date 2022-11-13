Николенко Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николенко Валентина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1932

Дата смерти

13.11.2022

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пискарева Томара Николаевна

Отец ребёнка: Николенко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николенко Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Николенко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николенко Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Николенко Николай

Смерть
13.11.2022
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