Николенко Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1932
Дата смерти13.11.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пискарева Томара Николаевна
Отец ребёнка: Николенко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николенко Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Николенко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николенко Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Николенко Николай
Смерть
13.11.2022