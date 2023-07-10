Митина (Бурлакова) Василиса Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митина (Бурлакова) Василиса Сергеевна

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Место рождения

Макарово, Можайский, Московская область

Дата рождения

01.01.1907

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1907

Отец: Бурлаков Сергей Федорович

Мать: Бурлакова Аграфена Ивановна

Макарово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Донцова (Митина) Нина Александровна

Отец ребёнка: Митин Александр Андреевич

Рождение ребёнка
14.12.1928

Дочь: Хрусталева (Митина) Раиса Александровна

Отец ребёнка: Митин Александр Андреевич

Игумново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
17.03.1932

Дочь: Кателина (Митина) Галина Александровна

Отец ребёнка: Митин Александр Андреевич

Рождение ребёнка
27.11.1937

Сын: Митин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Митин Александр Андреевич

Смерть
1987

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