Митина (Бурлакова) Василиса Сергеевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1907
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Донцова (Митина) Нина Александровна
Отец ребёнка: Митин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
14.12.1928
Дочь: Хрусталева (Митина) Раиса Александровна
Отец ребёнка: Митин Александр Андреевич
Игумново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
17.03.1932
Дочь: Кателина (Митина) Галина Александровна
Отец ребёнка: Митин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
27.11.1937
Сын: Митин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Митин Александр Андреевич
Смерть
1987