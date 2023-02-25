Полянская (Струздина) Ирина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1961
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1961
Отец: Струздин Анатолий
Рождение ребёнка
08.08.1983
Дочь: Бондаренко Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Полянский Александр Сергеевич
Г. Орск Оренбургской области
Рождение ребёнка
23.12.1993
Сын: Полянский Александр Александрович
Отец ребёнка: Полянский Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нерожденные Нерожденный
Отец ребёнка: Полянский Александр Сергеевич