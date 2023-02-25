Полянская (Струздина) Ирина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянская (Струздина) Ирина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1961

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1961

Отец: Струздин Анатолий

Мать: Струздина Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
08.08.1983

Дочь: Бондаренко Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Полянский Александр Сергеевич

Г. Орск Оренбургской области
Рождение ребёнка
23.12.1993

Сын: Полянский Александр Александрович

Отец ребёнка: Полянский Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нерожденные Нерожденный

Отец ребёнка: Полянский Александр Сергеевич

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