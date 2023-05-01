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Ламонов Алексей Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1982

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1982

Отец: Ламонов Виктор Ильич

Мать: Ламонова (Хромых) Валентина Александровна

Бракосочетание
22.08.2003

Жена: Ламонова (Жукова) Светлана Викторовна

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
09.06.2004

Дочь: Ламонова Алена Алексеевна

Мать ребёнка: Ламонова (Жукова) Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
09.04.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ламонова (Жукова) Светлана Викторовна

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