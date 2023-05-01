Ламонов Алексей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1982
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1982
Бракосочетание
22.08.2003
Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
09.06.2004
Дочь: Ламонова Алена Алексеевна
Мать ребёнка: Ламонова (Жукова) Светлана Викторовна
Рождение ребёнка
09.04.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ламонова (Жукова) Светлана Викторовна