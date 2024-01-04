Гаршина Агафья Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаршина Агафья Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1916

Сын: Гаршин Нефёд Порфирьевич

Отец ребёнка: Гаршин Порфирий

Девица, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.09.1923

Сын: Гаршин Иван Порфирьевич

Отец ребёнка: Гаршин Порфирий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаршина Анна Порфирьевна

Отец ребёнка: Гаршин Порфирий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаршин Пётр Порфирьевич

Отец ребёнка: Гаршин Порфирий

Смерть
Неизвестно
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