Гаршина Агафья Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.06.1916
Отец ребёнка: Гаршин Порфирий
Девица, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.09.1923
Отец ребёнка: Гаршин Порфирий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаршина Анна Порфирьевна
Отец ребёнка: Гаршин Порфирий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гаршин Порфирий
Смерть
Неизвестно