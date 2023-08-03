Жукова Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Всеволод Владиславович
Отец ребёнка: Жуков Владислав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуков Владислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ратковский Игнат
Отец ребёнка: Ратковский Игорь Владимирович
Рождение ребёнка
04.09.2004
Дочь: Ратковская Полина Игоревна
Отец ребёнка: Ратковский Игорь Владимирович