Жукова Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жинжиков Василий Петрович

Мать: Жинжикова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Всеволод Владиславович

Отец ребёнка: Жуков Владислав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Владислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ратковский Игнат

Отец ребёнка: Ратковский Игорь Владимирович

Рождение ребёнка
04.09.2004

Дочь: Ратковская Полина Игоревна

Отец ребёнка: Ратковский Игорь Владимирович

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