Юхновец Валентина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.1960
Дочь: Еленина (Юхновец) Оксана Юрьевна
Отец ребёнка: Юхновец Юрий Александрович
Рождение ребёнка
09.06.1968
Сын: Юхновец Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Юхновец Юрий Александрович
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно