Юхновец Валентина Ефимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Юхновец Валентина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юхновец Юрий Александрович

Рождение ребёнка
14.06.1960

Дочь: Еленина (Юхновец) Оксана Юрьевна

Отец ребёнка: Юхновец Юрий Александрович

Рождение ребёнка
09.06.1968

Сын: Юхновец Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Юхновец Юрий Александрович

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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