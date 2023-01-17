Кузьмин Федор Ефимович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чекулаева Валентина Фёдоровна
Мать ребёнка: Кузьмина Ефросинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузьмина Ефросинья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузьмина Ефросинья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно