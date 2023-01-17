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Кузьмин Федор Ефимович

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Место рождения

Тимирязево, Кашира, Московская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимирязево, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чекулаева Валентина Фёдоровна

Мать ребёнка: Кузьмина Ефросинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Борис Фёдорович

Мать ребёнка: Кузьмина Ефросинья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Ефросинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: Кузьмина Ефросинья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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