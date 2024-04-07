Мещерякова Ксения Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерякова Ксения Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1986

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1986

Отец: Степанов Валентин Яковлевич

Мать: Степанова Людмила Фёдоровна

Рождение ребёнка
03.10.2014

Сын: Мещеряков Илья Александрович

Отец ребёнка: Мещеряков Александр Евгеньевич

Рождение ребёнка
28.05.2016

Сын: Мещеряков Никита Александрович

Отец ребёнка: Мещеряков Александр Евгеньевич

Рождение ребёнка
21.03.2022

Дочь: Мещерякова Александра Александровна

Отец ребёнка: Мещеряков Александр Евгеньевич

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