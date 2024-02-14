(Шарафетдинов) Фасахат
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1912
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1912
Отец: Шарафи Хусаинов
Мать: Нагима Гибадулла Кызы
Рождение ребёнка
01.04.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Габдельахат Габдрахманов
Рождение ребёнка
08.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Габдельахат Габдрахманов
Смерть
1976