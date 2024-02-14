(Шарафетдинов) Фасахат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шарафетдинов) Фасахат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1912

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1912

Отец: Шарафи Хусаинов

Мать: Нагима Гибадулла Кызы

Рождение ребёнка
01.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габдельахат Габдрахманов

Рождение ребёнка
08.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габдельахат Габдрахманов

Смерть
1976

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