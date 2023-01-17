Медведева (Физикова) Клеопатра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти11.09.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Физиков Василий Иванович
Мать: Физикова Анна Дадова
Бракосочетание
25.01.1870
Рождение ребёнка
06.10.1873
Сын: Медведев Арсений Арсеньевич
Отец ребёнка: Медведев Арсений Арсеньевич
Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Смерть
11.09.1910
Причина смерти: в МК - "от головной боли и поноса"