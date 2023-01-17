Медведева (Физикова) Клеопатра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Физикова) Клеопатра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

11.09.1910

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Физиков Василий Иванович

Мать: Физикова Анна Дадова

Бракосочетание
25.01.1870

Муж: Медведев Арсений Арсеньевич

Рождение ребёнка
06.10.1873

Сын: Медведев Арсений Арсеньевич

Отец ребёнка: Медведев Арсений Арсеньевич

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Смерть
11.09.1910
Причина смерти: в МК - "от головной боли и поноса"
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