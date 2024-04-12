Марiя Григорiева
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.09.1889 ст.
Дата смерти01.04.1890 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1889 ст.
Отец: Григорий Степанов
Мать: Анна Петрова
нет записи о рождении
Смерть
01.04.1890 ст.
Деревни Здурьева крестьянина Григорiя Степанова дочь - Марiя 1 (3) апреля 1890, 10 мес, отъ кашля 56-25-219-260об-261
Похороны
03.04.1890 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область