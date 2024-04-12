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Марiя Григорiева

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

Около ?.09.1889 ст.

Дата смерти

01.04.1890 ст.

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1889 ст.

Отец: Григорий Степанов

Мать: Анна Петрова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
нет записи о рождении
Смерть
01.04.1890 ст.
Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Деревни Здурьева крестьянина Григорiя Степанова дочь - Марiя 1 (3) апреля 1890, 10 мес, отъ кашля 56-25-219-260об-261
Похороны
03.04.1890 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
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