Иван Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Ефимов

Иван Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1805

Отец: Ефим Никитин

Мать: Агафья

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Домна Иванова

Мать ребёнка: Ульяна Маркелова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Максим Иванов

Мать ребёнка: Ульяна Маркелова

Рождение ребёнка
12.02.1837

Дочь: Тибутева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Ульяна Маркелова

Рождение ребёнка
01.02.1841

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Ульяна Маркелова

Рождение ребёнка
01.04.1843

Сын: Егор Иванов

Мать ребёнка: Ульяна Маркелова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Ульяна Маркелова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Маркелова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close