Иван Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1805
Отец: Ефим Никитин
Мать: Агафья
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Домна Иванова
Мать ребёнка: Ульяна Маркелова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Максим Иванов
Мать ребёнка: Ульяна Маркелова
Рождение ребёнка
12.02.1837
Дочь: Тибутева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Ульяна Маркелова
Рождение ребёнка
01.02.1841
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Ульяна Маркелова
Рождение ребёнка
01.04.1843
Сын: Егор Иванов
Мать ребёнка: Ульяна Маркелова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Ульяна Маркелова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Маркелова
Смерть
Неизвестно