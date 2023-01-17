Плещеев Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плещеев Алексей Николаевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

04.12.1825

Дата смерти

08.10.1893

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1825
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1838
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1838
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1850
г. Уральск, Уральская область Оренбургской губернии
Место жительства
С 1852
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1853
Туркестанский край
Место жительства
С 1856 по 1858
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1858
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1859
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1868 по 1890
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1890 по 1893
г. Париж, Франция
Смерть
08.10.1893
г. Париж, Франция
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