Плещеев Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.12.1825
Дата смерти08.10.1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1825
Место жительства
С 1838
Место жительства
По 1838
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1850
г. Уральск, Уральская область Оренбургской губернии
Место жительства
С 1852
Место жительства
С 1853
Туркестанский край
Место жительства
С 1856 по 1858
Место жительства
С 1858
Место жительства
С 1859
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1868 по 1890
Место жительства
С 1890 по 1893
г. Париж, Франция
Смерть
08.10.1893
г. Париж, Франция