Чевская Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Чевский Иван Павлович
Образование
?.06.1900
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончила Вологодское Епархиальное женское училище.
Работа или профессия
С 1900
Учительница в разных школах.
Работа или профессия
С 1907
Учительница Синдошской церковно-приходской школы.
Смерть
Неизвестно