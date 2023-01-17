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Чевская Мария Ивановна

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Место рождения

Синдош, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Чевский Иван Павлович

Мать: Чевская Павла Феопемптовна

Синдош, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Образование
?.06.1900
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончила Вологодское Епархиальное женское училище.
Работа или профессия
С 1900
Учительница в разных школах.
Работа или профессия
С 1907
Синдош, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Учительница Синдошской церковно-приходской школы.
Смерть
Неизвестно
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