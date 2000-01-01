Симдянкин Иван Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симдянкин Иван Родионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Симдянкин Родион Васильевич

Мать: Елена Васильева

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Агафья Осипова

Рождение ребёнка
1841

Сын: Симдянкин Астафий Иванович

Мать ребёнка: Агафья Осипова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Агафья Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Осипова

Смерть
Неизвестно
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