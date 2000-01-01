Симдянкин Иван Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Симдянкин Родион Васильевич
Мать: Елена Васильева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Агафья Осипова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Симдянкин Астафий Иванович
Мать ребёнка: Агафья Осипова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Агафья Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Осипова
Смерть
Неизвестно