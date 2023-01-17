Иванов Евдоким Анисимович
Место рождения
Дата рождения24.07.1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.07.1843 ст.
Отец: Иванов Анисим Яковлевич
Мать: Иванова Анна Антоновна
Восприемники: Села Копыла казенный крестьянин Яков Васильевич Филатов и того же села казенного крестьянина Антипа Симионовича Иванова жена Татьяна Ивановна. 7 семья в 1858
Смерть
Неизвестно