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Иванов Евдоким Анисимович

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Место рождения

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

24.07.1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1843 ст.

Отец: Иванов Анисим Яковлевич

Мать: Иванова Анна Антоновна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: Села Копыла казенный крестьянин Яков Васильевич Филатов и того же села казенного крестьянина Антипа Симионовича Иванова жена Татьяна Ивановна. 7 семья в 1858
Смерть
Неизвестно
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