Мосолов Александр Васильевич
Место рожденияКиев, Украина
Дата рождения11.08.1900
Дата смерти12.07.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Киев, Украина
Место жительства
С 1900 по 1903
Киев, Украина
Место жительства
С 1903 по 1937
Место жительства
С 1937 по 1938
Волголаг, Ярославская обл.
Смерть
12.07.1973
Место жительства
По 1973