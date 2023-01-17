Мосолов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосолов Александр Васильевич

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Место рождения

Киев, Украина

Дата рождения

11.08.1900

Дата смерти

12.07.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Украина
Место жительства
С 1900 по 1903
Киев, Украина
Место жительства
С 1903 по 1937
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1937 по 1938
Волголаг, Ярославская обл.
Смерть
12.07.1973
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1973
Москва, город федерального значения Москва
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