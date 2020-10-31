Алешина (Таганва) Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1949
Дата смерти31.10.2020
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1949
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
13.06.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алешин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алешин Александр
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.10.2020
Причина смерти: COVID-19