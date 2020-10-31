Алешина (Таганва) Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешина (Таганва) Ирина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1949

Дата смерти

31.10.2020

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1949

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
13.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алешин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алешин Александр

Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.10.2020
Причина смерти: COVID-19
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