Борисюк Иннокентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Борисюк Маркиян
Мать ребёнка: ?
Польша, Волынская губ., Ковненский уезд, с. Городок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисюк Петр
Мать ребёнка: ?
Польша, Волынская губ., Ковненский уезд, с. Городок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисюк Филипп
Мать ребёнка: ?
Польша, Волынская губ., Ковненский уезд, с. Городок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисюк Никифор
Мать ребёнка: ?
Польша, Волынская губ., Ковненский уезд, с. Городок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисюк Лаврентий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисюк Николай
Мать ребёнка: ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно