Борисюк Иннокентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисюк Иннокентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Борисюк Маркиян

Мать ребёнка: ?

Польша, Волынская губ., Ковненский уезд, с. Городок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисюк Петр

Мать ребёнка: ?

Польша, Волынская губ., Ковненский уезд, с. Городок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисюк Филипп

Мать ребёнка: ?

Польша, Волынская губ., Ковненский уезд, с. Городок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисюк Никифор

Мать ребёнка: ?

Польша, Волынская губ., Ковненский уезд, с. Городок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисюк Лаврентий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисюк Николай

Мать ребёнка: ?

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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